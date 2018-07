Schock bei SW Bregenz sitzt tief: Sobkova fällt lange aus

Großer Schock herrscht im Lager von Aufstiegsaspirant SW Bregenz kurz vor dem Saisonstart.

Der 33-jährige Ex–Austrianer Daniel Sobkova erlitt die schlimmste Muskelverletzung und wird den Schwarz-Weißen für zwei bis drei Monate fehlen. Der Standardspezialist zog sich einen sehr schmerzhaften Muskelbündelriss im Adduktorenbereich zu und muss lange pausieren. In der Vorbereitung erzielte „Soberl“ zehn der zwölf Tore für Bregenz. Für SW Bregenz ist es ein schmerzlicher Langzeitausfall. „So ein Spieler über mehrere Monate nicht zur Verfügung zu haben tut doch verdammt weh, aber wir haben trotzdem viel Qualität in der Mannschaft“, so SW Bregenz-Neotrainer Luggi Reiner, welcher im Nachbarschaftsduell bei der Sonntagsmatinee gegen Lauterach erstmals auf der Betreuerbank der Bodenseestädter Platz nehmen wird. In Bregenz gab es in der kurzen Testphase einen großen Umbruch. „Das Casinostadion soll eine Festung werden, auch wenn wir auf einen extrem schweren Gegner treffen“, so Reiner. Prunkstück der Bregenzer ist die Defensive mit Tormann Florian Eres und der neuen Viererabwehrkette Bozo Jevic, Alves Viana, Petko Martinovic und Simon Thurner. Das Duell von Bregenz gegen Lauterach verleiht noch mehr Brisanz, weil in der Vergangenheit viele Spieler für beide Vereine schon die Schuhe schnürten. „Wir müssen die Stärken auf den Platz bringen das ist entscheidend“, kennt Lauterach-Trainer Thomas Bayr das Erfolgsrezept. Mit Andre Schöch, Dennis Alibabic und Sani Musah verstärken drei Mittelfeldspieler Lauterach und geben noch mehr Qualität. Lauterach muss auf Innenverteidiger und Kapitän Christoph Fleisch (Bandscheibenvorfall) verzichten.