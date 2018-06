Schoch: "Regierung treibt Kinder in die Armut"

Sandra Schoch, Sozialsprecherin der Grünen im Vorarlberger Landtag, rechent vor, wie viele Kinder von den geplanten Kürzungen bei der Mindestsicherung betroffen sind.

„Mit den geplanten Mindestsicherungs-Kürzungen schickt die schwarz-blaue Bundesregierung Kinder in die Armut. Was die Bundesregierung hier durchziehen will, ist nichts anders als ein Armuts-Verordnungsgesetz“, warnt die Grüne Sozialsprecherin Sandra Schoch.