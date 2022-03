Schnellstwachsende Sportart erobert nun auch Rankweil

Die beiden Rankweiler Brüder Lukas und Linus Berthold haben den ersten Vorarlberger Padel Tennisklub gegründet.

RANKWEIL. Im Juli letzten Jahres haben die beiden Brüder Lukas und Linus Berthold den 1. Padel Tennislub Vorarlberg mit Sitz in Rankweil in der Zieglergasse 17 gegründet. Auf dem Firmengelände des Unternehmen Berthold Zelte in Rankweil wurde eine Halle mit vorerst einem Spielfeld in der Größe fünfzehn mal dreißig Meter höchstprofessionell aufgebaut und erstellt. Padel Tennis ist voll im Trend und ist eine Mischung von Squash und Tennis. Es ist die schnellstwachsende Sportart auf der ganzen Welt. Die zwei Fußball-Stars Zlatan Ibrahimovic und Zinedine Zidane haben in ihrer Heimat Schweden und in Frankreich schon je zehn Spielfelder mit den dazugehörigen Wettkampfbedingungen für Jedermann aufgestellt. Im FC Bayern München Campus gehört das Padeltennis auch schon zum alltäglichen Standard im Training. „Es ist einfach eine lässige neue Sportart und wird sich schon bald durchsetzen. Sie ist sowohl für Kinder und Erwachsene leicht zum Erlernen. In Vorarlberg steckt alles noch in der Anfangsphase. Die Sportbegeisterten kommen hier voll auf ihre Kosten. Es macht Spaß und ist speziell für die Fußballer eine gute Einheit in der Regeneration und fördert die Schnelligkeit und Koordination“, umschreibt Lukas Berthold, Präsident vom Vorarlberger Padel Tennisklub. Neben den Standorten in Rankweil wird auch in Hard, Götzis und in Feldkirch im Rahmen des normalen Tennis-Spielbetrieb die neue Trendsportart praktiziert. Zwanzig aktive Mitglieder umfasst der neugegründete und bisher noch einzige Verein vom Padeltennis im Ländle. In naher Zukunft ist auf der neuen Padel Tennis Anlage in Rankweil ein Tag der offen Tür geplant. Ende April dieses Jahres kommt es dann zur Premiere, wenn sich in Rankweil die besten Vorarlberger Spieler in einem Ranglistenturnier gegenüberstehen. Ein zweites Spielfeld in Rankweil wird bald umgesetzt um möglichst vielen Neueinsteigern die Chance zu bieten, das Padel Tennis spielen Kennen zu lernen. Anmeldungen und Informationen zum Padel Tennis in Rankweil sind im Facebook oder im Internet unter www.ptcv.at möglich.VN-TK