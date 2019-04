Schneider, Kopf und Bachmann schon in EM-Form

Bei den nationalen Titelkämpfen im Saalrad in Höchst zeigten sich die EM-Starter schon in Form.

Bei den Radballern spiegelte sich die Dominanz vom RV Dornbirn in den höheren Spielklassen auch in gewonnenen Titeln wider. In der 2. Liga konnte das bisher führende Team Simon Buchhäusl/Robert Rutkowski nicht antreten, so ging der Titel etwas überraschend an Maximilian Schwendinger/Sven Hämmerle (RV Dornbirn). Die Junioren wurden eine klare Angelegenheit für Philipp Schwendinger/Bastian Arnoldi (RV Dornbirn). Sie sind an der Junioren EM das spielende Team, Linus Lampert//Elias Gabriel (RC Höchst) wurden Zweite und sind Ersatz an der Junioren EM.