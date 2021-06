Schneider komplettiert das Trainerteam von Austria Lustenau

Der 51-jährige Sulner wird zusammen mit Neocoach Markus Mader den Zweitligaklub betreuen.

Martin Schneider war lange Zeit als Trainer für die Vorarlberger Akademie tätig und verfügt über ein gutes, regionales Netzwerk. Er hat einige Spieler der Austria bereits in der Akademie trainiert. Weitere Stationen in seiner Trainer-Karriere waren der FC Vaduz, Rot-Weiß Rankweil und der FC Hard. Markus Mader und Martin Schneider haben bereits in der Vergangenheit zusammengearbeitet und es war der ausdrückliche Wunsch des Cheftrainers diese Konstellation erneut aufleben zu lassen. Schneider unterschreibt in Lustenau für ein Jahr.