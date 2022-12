Schneetreiben zum Marktauftakt im Dorfzentrum

Hörbranz. Weihnachtsmarkt am Kirchplatz fand Anklang bei Groß und Klein.

Am dritten Adventwochenende stimmte sich die Marktgemeinde wieder standesgemäß auf die Weihnachtszeit ein. An prominenter Stelle bildeten rund 25 Marktstände die Grundlage für die Fortführung der vorweihnachtlichen Markttradition. Während in den letzten zwei Jahren die Veranstaltung pandemiebedingt ins Wasser fiel, kamen am 10. Dezember die kleinen und großen Gäste wieder auf ihre Kosten. Bereits zur Eröffnung um 17 Uhr herrschte ein reges Treiben entlang der Marktmeile am Kirchplatz. Die Organisatoren hatten wohl auch einen guten Draht nach oben, den zum Auftakt und wie in der Ankündigung zum Markt gewissermaßen vorhergesagt, gab der Winter tatsächlich ein kurzes Gastspiel. „Das Interesse der Mitwirkenden und des Publikums stimmt sehr zuversichtlich“, so Gemeinderat Josef Berkmann vom OK-Team mit dem Dank an die freiwilligen Helfer, darunter Gerhard Fessler und Hubert Mangold.