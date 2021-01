Schneemassen fordern heimische Wildtiere

Tiefe Temperaturen und meterhoher Neuschnee verlangen derzeit auch den heimischen Wildtieren viel ab.

„Grundsätzlich sind Wildtiere wie Rehe und Hirsche gut an die Natur und auch an winterliche Verhältnisse angepasst. So kann Rotwild, wie auch andere Wildarten, die Körpertemperatur absenken. Damit reduzieren die Tiere den Energieverbrauch und können Situationen, wie sie aktuell herrschen, überstehen. Wichtig ist, dass die Tiere dabei nicht gestört werden“, richtet sich Landesjägermeister Christoph Breier an die Wald- und Naturnutzer.