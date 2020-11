Schneemangel: Ski-Weltcup in Zürs verschoben

Nicht die Coronavirus-Pandemie, sondern Schneemangel hat die Organisatoren der alpinen Weltcup-Bewerb in Lech/Zürs zu einer Verschiebung veranlasst.

Die Parallel-Bewerbe der Damen und Herren gehen nun statt dem 13./14. November zwei Wochen später am 26. und 27. November in Szene.

Schneekontrolle am 18. November

Voraussetzung ist allerdings, dass davor eine Schneekontrolle am 18. November Grünes Licht für die Bewerbe ergibt. Der alpine Weltcup wird nun am 21. und 22. November in Levi mit zwei Slalom-Rennen der Damen fortgesetzt.