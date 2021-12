Schneelage macht Skispaß im Frühwinter möglich

Buch. Schneiderkopflifte sind seit 10. Dezember in Betrieb.

Über Jahrzente sind der Schlepplift und der Übungslift am Bucher Hausberg Schneiderkopf eine bedeutende Freizeiteinrichtung in der kleinen Hofsteiggemeinde. Seit vielen Jahren ergänzt das Förderband für Kids am großen Tummelplatz den Skispaß. Dass die Schneiderkopflifte bereits Anfang Dezember im Vollbetrieb sind, ist durchaus etwas Besonderes. Während in der Vergangenheit dazu oftmals die Schneelage nicht ausreichend war, ist die Ausgangslage heuer eine gänzlich andere. Mit den Niederschlägen der letzten Tage zeigt sich die Berggemeinde tief winterlich. „Wir konnten bereits am 10. Dezember bei besten Bedienungen den Betrieb im Familienskigebiet aufnehmen“, freut sich Bürgermeister Franz Martin. Nun hoffen die Verantwortlichen der Gemeinde und des örtlichen Sportvereins, dass die weiße Pracht gekommen ist, um zu bleiben.