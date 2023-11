Schneegestöber in Lech - Da kommt schon Weihnachtsstimmung auf

Die Skigebiete Lech/Zürs und Warth-Schröcken zeigen sich bereits in einem winterlichen Kleid. In Lech verbreitet die Touristiker sogar schon Weihnachtsstimmung - Der nächtliche Schneefall ist aber auch kitschig-schön anzusehen.

Der Winter kündigt sich an: In einigen Skigebieten Vorarlbergs hat es bereits geschneit. Besonders im Skigebiet Lech/Zürs aber auch in Warth-Schröcken freut man sich über den Schneefall schon vor dem Start der Wintersaison und teilt diesen Anblick via Social Media gerne mit den Wintersportbegeisterten - inklusive Weihnachtslied.