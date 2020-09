Schneefallgrenze sinkt: Wo es heute schneien könnte

In der Nacht auf Samstag sinkt die Schneefallgrenze auf knapp über 1000 Meter. Das Wochenende und auch der Wochenanfang werden wohl nass, kalt und trüb.

Mit teils lebhaftem Westwind zieht am Freitag eine Kaltfront übers Land. Die Wolken sind dicht und es regnet oft anhaltend und teils kräftig. Dabei kühlt es markant ab, die Schneefallgrenze sinkt von Norden her rasch auf 1100 bis 1300 Meter. Die Temperaturen gehen von zunächst 8 bis 13 Grad tagsüber auf meist 4 bis 9 Grad zurück. Die Nacht verläuft trüb, regnerisch und windig, die Schneefallgrenze liegt nur knapp über 1000 Metern. Höher gelegene Regionen im Bregenzerwald und Montafon könnten also die ersten Schneeflocken sehen. Tiefstwerte: 1 bis 6 Grad.