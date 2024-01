Schneefall und sinkende Temperaturen: Wetterumschwung in Vorarlberg

Vorarlberg steht vor einem deutlichen Wetterumschwung: Nach einer kurzen Niederschlagsberuhigung am Donnerstag mit leichtem Regen erwartet die Region ab dem Abend einen Temperatursturz und Schneefall bis in viele Täler.

Donnerstag

Vormittags greift eine kurze Niederschlagsberuhigung, es gibt nur leichten Regen bei starker Bewölkung. Zum Nachmittag hin neuerlich Eintrübung und es wird wieder nasser von Westen her. Anfangs liegt die Schneefallgrenze noch bei 1500m, sinkt aber ab den Abendstunden rasch ab und in der Nacht zum Freitag schneit es bis in viele Täler, verbunden mit kurzzeitig starke böigem Westwind. Höchstwerte 4 bis 9 Grad, am Abend 0 bis 4 Grad.