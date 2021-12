Schneebrett verlegt Straße in Hittisau

In Hittisau ist Freitagabend eine Lawine auf die Landesstraße L5 abgegangen.

Am Freitagabend löste sich in steilem Gelände neben der L5 in Hittisau ein Schneebrett. Dabei landete eine geringe Schneemenge auf dem rechten Fahrsteifen in Fahrtrichtung Balderschwang.