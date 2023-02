Schnee verstärkte Winterbuchungen

Trotz wochenlang grüner Pisten kommen die heimischen Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen insgesamt erfolgreich durch die Wintersaison.

"Die vielen Mengen Neuschnee sorgen derzeit für optimale Pistenverhältnisse und haben die Buchungszahlen noch einmal ansteigen lassen", berichtete Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler (ÖVP) am Montag. Die "gute Buchungslage" setze sich in den Semesterferien fort. Freie Kapazitäten gebe es noch abseits der touristischen Hot-Spots.

Branche optimistisch

Das flache Burgenland, das im Winter das Gros der Nächtigungen in den Thermenhotels verbucht, zeigt sich laut Tourismus-Staatssekretariat ebenfalls "sehr zufrieden mit der Buchungslage". In Wien liege man in den Semesterferien "noch unter dem Vor-Corona-Niveau von 2019". Hier fehlen noch die Fernreisenden aus Asien. Dennoch blicke man auch in der Bundeshauptstadt "optimistisch auf den Februar".