Schnee und Regen: Auf ungewöhnliche Hitze folgt Kaltfront

Am Sonntag noch Rekordtemperaturen, dann der Kälteeinbruch: Die kommenden Tage bringen kühles und nasses Wetter in ganz Vorarlberg, mit häufigem Schneefall bei einer Schneefallgrenze zwischen 800 und 1000 Metern.

Am Dienstag dominiert trübes Wetter mit verbreitetem Regen und Schnee, die Schneefallgrenze liegt bei etwa 1000 Metern, teils auch darunter. Besonders am Vormittag fällt der Niederschlag häufig und anhaltend, begleitet von starkem, böigem Westwind. Nachmittags gibt es mit lebhaftem Wind gelegentliche Auflockerungen zwischen den Schauern, während die Temperaturen weiter sinken. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 8 und 12 Grad. Auf Passstraßen sind winterliche Fahrbedingungen zu erwarten.

Mittwoch: Wechselhaft mit Schnee und Regen

Pfänder: Blick auf den Bodensee

Donnerstag: Anhaltend kühles und nasses Wetter

Am Donnerstag setzt sich das nasse und kühle Wetter mit Einfluss eines Tiefdrucks und nördlicher Strömung fort. Tagsüber ist weiterhin mit Regen- und Schneeschauern zu rechnen, die am Nachmittag häufiger werden. Die Schneefallgrenze bleibt bei 800 bis 1000 Metern. Trotz der Wolken gibt es Aufhellungen, insbesondere im Rheintal und Montafon, wo zwischenzeitlich auch die Sonne durchbricht. Die Temperaturen fallen auf Tiefstwerte von -2 bis +3 Grad und steigen auf Höchstwerte zwischen 3 und 8 Grad.

Livebilder aus Damüls Mellau - Rossstelle

Freitag: Kurze Wetterberuhigung

Am Freitag erleben wir eine kurze Pause in der Niederschlagsaktivität, jedoch bleibt das Wetter kühl. Der Tag startet mit etwas Sonnenschein bei aufgelockerter Bewölkung am Morgen und Vormittag. Später ziehen von Nordwesten dichte Wolken auf, und gegen Abend ist mit einer weiteren Runde aus Regen und Schnee zu rechnen. Die Schneefallgrenze bleibt bei etwa 1000 Metern, während der Wind aus West bis Nordwest lebhaft weht. Die Temperaturen beginnen bei -2 bis +3 Grad und erreichen am Nachmittag 5 bis 11 Grad.