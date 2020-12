Schnee in der Heiligen Nacht

Glaubt man dem Wetterbericht, wird es zwar nicht mehr vor Weihnachten schneien, aber der späte Heilige Abend könnte weiß werden.

Weiße Weihnachten waren zwar in den Vorhersagen der Experten unwahrscheinlich gewesen, für Vorarlberg sagt die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik aber Schnee am Abend des 24. Dezember voraus.

Milder Montag

Erst etwas Sonne, bald ziehen ausgedehnte Wolken durch, die Sonne zeigt sich tagsüber nur selten. Tagsüber ist es trocken, die Temperaturen steigen in allen Höhen an. Nachts auf Dienstag folgt etwas Regen. Schneefallgrenze auf ca. 2000m ansteigend. Höchstwerte: 4 bis 9 Grad.

Prognose für Dienstag

Ausblick auf Mittwoch

Schwacher Zwischenhocheinfluss mit zügiger Westströmung auf den Bergen. Dazu recht sonnig am Vormittag, nachmittags Aufzug von Wolkenfeldern und überaus mild in den Talorten. Nachts Aufkommen von Regen. Tiefstwerte: 3 bis 8 Grad, Höchstwerte: 10 bis 14 Grad.

Schnee zu Weihnachten

Am Heiligen Abend nähert sich eine markante Kaltfront, welche zu Weihnachten Neuschnee verspricht. Aus dichten Wolken regnet es von Beginn an, zunächst liegt die Schneefallgrenze mit starkem bis stürmischem Wind noch bei 2000m oder sogar darüber. Sie sinkt aber am Abend bald unter 1500m, in der Heiligen Nacht schneit es dann bis in alle Niederungen.