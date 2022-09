Schnee in den Bergen – am Wochenende stürmisch

Die kühlen Temperaturen haben in höheren Lagen für Schnee gesorgt. Am Wochenende wird es milder, aber dafür windig.

Kühle Temperaturen haben die Schneefallgrenze am Donnerstag sinken lassen. Während es in den Tälern regnete, hat es in höheren Lagen ausgiebig geschneit, so auch in Lech am Arlberg, wie dieses Video zeigt: