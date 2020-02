Schnee bis ins Rheintal - Winter gibt Lebenszeichen

Bregenz - Der Winter gibt sich noch nicht geschlagen. Am Mittwoch gibt die kalte Jahreszeit ein kräftiges Lebenszeichen. Es schneit bis ins Rheintal.

Am Mittwoch zeigt sich der Himmel über Vorarlberg stark bewölkt. Es gibt schauerartigen Schneefälle, die im Stau der Berge länger anhalten. Auch Graupelschauer und sogar einzelne Gewitter sind möglich.

Selbst am Bodensee und im Rheintal gehen die Schneeregen- und Regenschauer im Tagesverlauf immer mehr in Schnee über. Bei kräftigem, böigem Wind bleibt es deutlich kälter als zuletzt.

Regnerischer Donnerstag

Am Donnerstag klingen die letzten Schneeschauer in den Bergen vorübergehend ab. Der Vormittag verläuft trocken, es bleibt aber überwiegend bewölkt.

Am Nachmittag zieht von Westen her der nächste, teils kräftige Niederschlag herein. Gleichzeitig kommt stürmischer Westwind auf. Die Schneefallgrenze dürfte um 1000 Meter liegen.