Schnäppchenjäger aufgepasst!

Einen Pflichttermin für alle Schnäppchenjäger und „Günstig-Einkäufer“ gab es dieser Tage im Polysaal in Gantschier, als der Eislaufverein Montafon seinen Herbst- und Winterbasar veranstaltete.

. Dabei konnte gut erhaltene Waren zu recht günstigen Preisen eingekauft werden. Vor allem Kleidung und Sportartikel wurden an diesem Vormittag angeboten. Aber auch sehr nettes Spielzeug, gute Winterschuhe in diversen Größen oder gar tolle Skier fanden an diesem späten Vormittag Abnehmer. Alle Waren waren gebraucht, aber in sehr gutem Zustand und die vielen freiwilligen Helfer des Vereins bemühten sich die Waren gut sortiert und ansehlich zu präsentieren.