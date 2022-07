Schmutziges Vergnügen: "PowerWash Simulator" im Game-Test!

Ist das noch ein Spiel oder schon Arbeit? Sauber machen mit dem digitalen Hochdruckreiniger.

In der Freizeit arbeiten und dazu noch „sinnlos“ in fiktiv-digitaler Form – wer will das schon? Wie sich herausstellt: sehr viele. Bodenständige Simulationen sind im Trend – vom „Lawn Mowing Simulator“ bis hin zum „PC Building Simulator“. Der „PowerWash Simulator“ macht nun das „Kärchern“ zum Spiel. Heißt: Mit dem Hochdruckreiniger spritzt man in Shooter-Manier Objekte oder ganze Szenarien sauber. Man glaubt es kaum, aber das Spielprinzip ist überraschend befriedigend – einmal angefangen kann man den Reinigungsstab kaum mehr weglegen.