Schmunzeln über das Ausweglose

Zusatzvorstellung von „Ist die schwarze Köchin da? Alt sein für Anfänger“ in Andelsbuch.

Andelsbuch. Auf Grund des Riesenerfolges findet am Samstag, 30. März, 20 Uhr eine Zusatzvorstellung von „Ist die schwarze Köchin da? Alt sein für Anfänger“ im Bahnhof Andelsbuch statt. Im Rahmen einer szenischen Lesung präsentieren Wilma und Gotthard Bilgeri Texte von Lida Winiewicz.

Die österreichische Autorin Lida Winiewicz hat eine Sammlung von Texten und Szenen über das Älterwerden, das Altsein und den Rückblick auf das Leben geschrieben. Alter und Tod sind kein Spaß, doch über nichts lässt sich neckischer schmunzeln als über das Ausweglose. In ihrer Textcollage lässt Lida Winiewicz eine Frau und einen Mann über die vielen Facetten des Älterwerdens sinnieren: Die Auseinandersetzungen mit den kleinen und grö­ßeren körperlichen Beschwerden kommen darin ebenso vor wie die Erinnerungen an verflossene Liebschaften, lauernde Erben, furchteinflößende Medikamentenbeipackzettel und die ewige Frage nach dem Geheimnis des Sterbens. All das thematisiert Lida Winiewicz bitter-komisch, berührend und lebensklug.