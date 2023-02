Schmetterlinge und Zirkustiere beim großen Kinderfaschingsumzug

So viele bunte Kostüme gab es heuer beim Kinderfaschingsumzug der Närischen Riebelzunft in Frastanz zu sehen

Hoch zu Ross marschierte der Reiterverein Frastanz als „Hippies“ an der Spitze des Zuges. Es folgten die Närrische Riebelzunft mit Burggraf Markus Pedot I. Nach den Fraschtner Kindsköpfen reihte sich die Alpenrepublik Gampelün in den Umzug. Wie zuletzt hochpolitisch, packte die „ARG“ heuer gleich mehrere heiße Eisen an: Eines davon war das geplante Reststoffkraftwerk der Firma Rondo Ganahl, das Gampelün kritisch betrachtet: „Nachts wenn alles pennt, wird bei uns der Müll verbrennt“. Die Pläne für die umstrittene S18 wurden in einem Müllbeutel zur Schau getragen. Als positive Anregung war auf dem Umzugswagen ein nachhaltiges Windrad installiert.