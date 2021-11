Schlussstrich! Die Familie hat nun oberste Priorität

Ein Hard Spieler beendet ab sofort seine aktive Laufbahn.

„Sport und die privaten Angelegenheiten mit der Familie lassen sich künftig einfach nicht mehr vereinbaren. Ich muss leider einen Schlussstrich unter meine aktive Laufbahn ziehen“, sagt Standard- und Freistoßspezialist Sebastian Beer (32). Der Linksfüßer wird ab sofort nicht mehr für den Vorarlbergligaklub FC Hard auflaufen. Vor vielen Jahren hat Beer ein Angebot von SCR Altach als Spieler damals aus beruflichen Gründen nicht wahrgenommen. Für Hard und zuletzt in Lauterach bestritt er mehr als zweihundert Meisterschaftsspiele in der Regionalliga West. Mit Lauterach wurde er Meister in der Landesliga und schaffte mit dem Hofsteigklub den Aufstieg in die VN.at Eliteliga.