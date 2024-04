Schlusslicht SK Brederis darf wieder hoffen

Nach zwei Erfolgen in Serie haben die Karatay-Mannen nun die Chance auf den Klassenerhalt.

BREDERIS. Kräftiges Lebenszeichen von Fußball Landesliga Tabellenschlusslicht SK Brederis. Nach dem klaren ersten Auswärtssieg in Nüziders mit vier Toren Differenz gewann die Elf von Neocoach Ergün Karatay zum zweiten Mal in Folge. Im Heimspiel gegen den Fünften Viktoria Bregenz gab es für Dominic Hehle und Co. einen wichtigen 4:1-Erfolg. Dabei lieferte der erst 18-jährige Enes Keskin, der in der Winterübertrittszeit von USV Eschen/Mauren ins Römerstadion wechselte, eine echte Talentprobe ab. Der linke Außenbahnspieler erzielte mit seinen drei Treffern ein Triplepack (5./35./68.). Den Schlusspunkt für die Hausherren setzte Einwechselspieler Simon Gebhart (93.). Den Bregenzern gelang durch Torjäger Bilal Gümüs nur das Ehrentor (45.). Und urplötzlich können die Bresner wieder vom Klassenerhalt träumen. Auf die unmittelbaren Abstiegskonkurrenten Altenstadt (3 Punkte), Nüziders (4), SW Bregenz Amateure (5) und Götzis (6 Zähler) fehlen nur noch wenige Punkte. Mit solch guten Vorstellungen wie in den letzten beiden Meisterschaftsspielen hat Brederis durchaus noch berechtigte Chancen auf den Verbleib in der Sechstklassigkeit. Die mannschaftliche Geschlossenheit gehört zu den Stärken, aber mit Goalie Dominic Hehle, Rene Maissen, Necip Bekleyen, Anel Klicic und den Neuzugängen Semih Demirel, Tamer Özcan und Neo-Goalgetter Enes Keskin verfügt man auch über genügend Qualität.VN-TK