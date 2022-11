Schlusslicht Rankweil will Leader SPG Lustenau besiegen

Ländlederby in der ÖFB Frauen 2. Liga hat einen klaren Favoriten.

Mehr als ein Jahrzehnt versuchte die Frauenmannschaft von FC RW Rankweil vergebens den Aufstieg in die Frauen Bundesliga I zu schaffen. Nun droht sogar der Absturz in den eigenen Landesverband in die Frauen Vorarlbergliga.