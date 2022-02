Schlusslicht Altach gegen Admira zum Siegen verdammt

Im letzten Heimspiel vom Grunddurchgang zählen für die Rheindörfler nur drei Zähler.

Der Liveticker mit Daten vom Spiel SCR Altach vs FC Admira Wacker

self all Open preferences.

Altach Cheftrainer Ludovic Magnin ruft vor dem Heimspiel gegen die Admira den vorgezogenen Play Off Start aus und hat dabei wieder das Gros seines Kaders mit an Bord.

Das letzte Heimspiel im Grunddurchgang bringt dem SCR Altach ein direktes Duell im Kampf um den Klassenerhalt. Tabellennachbar Admira gastiert im Ländle, die Rheindörfler wollen gegen das Team aus der Südstadt punkten und als Minimalziel den aktuellen Abstand halten.

Basics müssen stimmen

„Die Kernbotschaft an die Mannschaft ist ganz klar, dass für uns mit dem Tag das Play Off beginnt“, verlautbarte Ludovic Magnin zum Start der Spieltags-Pressekonferenz. Nachsatz: „Wir können es uns nicht erlauben, noch zwei Spiele abzuwarten und zu denken, dass wir dann den Hebel im Play Off von einem auf den anderen Tag umlegen können.“

Für Tino Casali steht das Abrufen der Basics im Vordergrund. „Der Weg zum Klassenerhalt führt vor allem über den Kampf und den Willen über die eigenen Grenzen hinauszugehen“, so die Ansage der Nummer eins des SCRA.

Kader fast vollständig

Rechtzeitig zum Duell mit den Südstädtern konnte Ludovic Magnin diese Woche zahlreiche Trainingsrückkehrer auf dem Platz begrüßen. Bis auf Kapitän Philipp Netzer, der kommende Woche ins Mannschaftstraining einsteigen soll, sowie Csaba Bukta, für den ein Einsatz wohl ebenso noch zu früh kommt, hat er alle Mann an Bord.

Allerdings schränkt Magnin ein: „Beim ein oder anderen Spieler müssen wir abwägen, wie lange wir ihn schon bringen können.“

Mannschaft und Fans gefordert

Egal, wer am Ende auf dem Platz steht. Sowohl die Mannschaft auf dem Platz als auch die Zuschauer auf den Tribünen sind am Samstagnachmittag gefordert, dem Gegner aus der Südstadt das Leben so schwer wie möglich zu machen und gemeinsam den ersten Schritt auf dem Weg zum Klassenerhalt zu setzen.

Bundesliga, 21. Spieltag: SCR Altach – FC Admira Samstag

17:00 Uhr, CASHPOINT Arena

Der FC Admira traf in der Bundesliga gegen den SCR Altach in den letzten 17 Spielen immer (insgesamt 34 Tore) – erstmals so lange. So viele BL-Spiele in Folge traf die Admira zuletzt gegen den SK Sturm Graz, nämlich in 18 Spielen von April 2005 bis September 2014.

Der FC Admira gewann die Hälfte seiner Auswärtsspiele in Altach (7 von 14). Das gelang den Niederösterreichern bei mehr als fünf Auswärtsspielen gegen kein anderes Team der Bundesliga.

Beim 2:0-Sieg des FC Admira im Hinspiel gab es neun Gelbe Karten (4 gegen die Admira, 5 gegen den SCR Altach) – in keinem Spiel in dieser Saison der Bundesliga mehr.

Der FC Admira punktete in dieser Saison der Bundesliga in sieben der ersten 10 Auswärtsspiele (1S 6U) – so häufig wie zuletzt 2015/16 (damals 3S 4U).