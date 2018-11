Schlossnarren feierten den Beginn der 5. Jahreszeit

Hohenems. Am vergangenen Sonntag, den 11. November, starteten die „Embser Schlossnarren“ pünktlich um 11. 11. Uhr in die neue Faschingssaison 2018/2019.

Neben der Schlossnarren-Hofkapelle sorgte wie schon in den Vorjahren die Guggamusik Emser Palast-Tätscher unter ihrem Obmann Martin Hämmerle und der neuen musikalischen Leiterin Annina Hämmerle für die lautstarke musikalische Umrahmung des Faschingsauftaktes. Die 1992 gegründete Faschings-Musikformation, in der übrigens auch das Ritterpaar elf Jahre lang aktiv mitarbeitete, veranstaltet am 19. Jänner 2019 ihr bereits 25. internationales Monsterkonzert – diesmal am Abend nicht mehr in Dornbirn sondern im Hohenemser Tennis-Event-Center.