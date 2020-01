Schlimmer Verdacht: Gab Pflegerin Säuglingen Morphium?

Eine Krankenschwester in Ulm wird verdächtigt, Frühchen ohne jede medizinische Notwendigkeit Betäubungsmittel verabreicht zu haben. In den Urinproben der Babys wurden Rückstände von Morphium festgestellt.

Ausgelöst wurden die Ermittlungen durch eine Strafanzeige des Universitätsklinikums Ulm. Den Angaben zufolge litten in den Morgenstunden des 20. Dezember 2019 in der Uni-Klinik für Kinder- und Jugendmedizin fünf Frühgeborene nahezu zeitgleich an lebensbedrohlichen Atemproblemen.