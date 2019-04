Schlimme Verletzung von SW Bregenz Spieler Bozo Jevic

Der 32-jährige Serbe erlitt im Pokalhit gegen FC Dornbirn eine arge Verletzung und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Riesengroßes Pech für Bregenz Innenverteidiger Bozo Jevic im Pokalhit gegen Westliga Tabllenführer FC Dornbirn: Der 32-jährige Serbe musste mit einem vierfachen Nasenbeinbruch schon nach 21 Minuten ins Spital gebracht werden. Er wird nach Ostern in Feldkirch operiert und fällt mehrere Wochen aus. Bozo Jevic bleib das Verletzungspech treu: Im Herbst und jetzt auch im Frühjahr konnte einer der besten Abwehrspieler in der Vorarlbergliga wegen einer schmerzhaften Adduktorenverletzung monatelang nicht spielen und fehlt in der SW-Defensive an allen Ecken und Enden.