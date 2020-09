Schließung des MAN-Werks in Steyr bis 2023 vorgesehen

Der Lkw- und Bushersteller MAN schließt sein Werk in Steyr bis Ende 2023. Der Vorstand habe eine "Komplettschließung" vorgesehen, teilte Arbeiter-Betriebsratschef Erich Schwarz am Mittwoch mit.

Bereits am Freitag hatte es dazu Meldungen gegeben. Dies sei für die 2.300 Beschäftigten "ein Schlag ins Gesicht", so Schwarz. Der Großteil des Werks soll nach Polen und in die Türkei verlegt werden.