„Schliefer-Nachwuchs“ feierte

Am Wochenende lud die Zunft in Schwarzach zum lustigen Kinderfasching.

Früh übt sich, wer eine Faschingsnärrin oder ein Faschingsnarr sein möchte. Bis zum traditionellen großen Umzug am Faschingsdienstag in Schwarzach sind es noch einige Tage, aber rund einen Monat früher gab es bereits für die Kinder einen guten Grund, sich auf die fünfte Jahreszeit in der Hofsteiggemeinde einzustimmen. Die Schliefer-Fasnatzunft unter der Führung von Obmann René Winkel lud zum siebten Mal zum „Kinderfasching“, der mit einem vom Schalmeienzug Lauterach und Kindergarde Lauterach begleiteten kleinen Umzug begann und mit einem lustigen Spielenachmittag im Gemeindesaal endete.