Schliefer-Fasnatzunft feiert Halbrunden

Schwarzach. Beachtliche Bilanz in Zeiten der Pandemie. Auf Generalversammlung folgt Charity-Event.

Auch wenn die Narretei in Schwarzach in den vergangenen Monaten coronabedingt nur in abgespeckter Form zelebriert werden konnte, gab es doch zuletzt eine Vielzahl an Veranstaltungen und Aktivitäten für die jubilierende Narrengemeinschaft. „Wir haben trotz den Einschränkungen über Monate die möglichen Spielräume genutzt“, so Zunftmeister Rene Winkel kürzlich bei der 45. Jahreshauptversammlung. Auf gleich 21 Termine können die Mitglieder der 1976 gegründeten Zunft in der letzten Saison zurückblicken. Neben Einsätzen in Zusammenarbeit mit der Gemeinde, etwa beim Ferienspaß oder bei der Kreativwoche, stellte der Verein Ende August ein zweitägiges Dorffest auf die Beine. In guter Erinnerung, wenn auch ohne Publikum, bleibt der letzte Fasnatdienstag in der Hofsteiggemeinde.