Schlechtester Freistoß der Woche: Doch Altach II siegt

Das passierte im Eliteligaspiel zwischen den SCRA Juniors und RW Rankweil.

Nicht nur mit der Mannschaft auch das Bruderduell gegen Philipp Baldauf. Sturmspitze Guy Dahan erzielte in nur 56 Sekunden ein Doppelpack. „Zum zweiten Mal waren wir an einer Überraschung dran. Doch mit zu leichten Gegentreffern ist das gegen ein Spitzenteam mit vielen Profis in dieser Spielklasse erst gar nicht möglich“, ärgerte sich Rankweil Trainer Stipo Palinic. Zwei Traumtore vom neuen RW-Toptorjäger Matthias Flatz waren zuwenig um zumindest einen Zähler zu ergattern. Zudem traf der Doppeltorschütze nach dem Führungstor nur den rechten Pfosten (17.) und der Abpraller konnte Mitspieler Lukas Lampert im leeren Tor nicht unterbringen. Timo Wölbitsch (68.) und Matthias Bechter (79.) vergaben für Rankweil in der Endphase zwei Hundertprozentige.