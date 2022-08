Schlechte Nachrichten: Bier lockt Mücken an!

Der Sommer ist die perfekte Zeit, um ein kühles Bier im Freien zu genießen, aber es ist auch die schlimmste Zeit des Jahres für Mücken.

Leider sagen Wissenschaftler, dass der Genuss von nur 12 Unzen Bier die Attraktivität für Mücken erhöht. Das liegt daran, dass Bier Ethanol enthält, das für Mücken sehr attraktiv ist. Wenn du Bier trinkst, steigt der Ethanolanteil in deinem Schweiß, wodurch du besonders anfällig für Insektenstiche wirst. Auch die Körpertemperatur steigt beim Biertrinken an, was für Mücken, die Hitze und Feuchtigkeit lieben, ideal ist. Auch der Geruch von Bier selbst kann die Insekten anlocken.