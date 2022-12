Schlaue Ermittler fassten mit guter Idee jungen Einbrecher

Die geklauten Schweizer Franken auf der Bank zu wechseln, war keine gute Idee.

Für den erst 16-jährigen Oberländer ist die Vorstrafe wegen Einbruchsdiebstahl bereits die zweite Eintragung in seiner Strafkarte. Dabei war sein Einbruch mit umgerechnet hundert Euro Beute besonders "unergiebig". Angeblich brauchte er das Geld, sah es in der Oberländer Pizzeria und entschied sich, mit einem Pflasterstein das Fenster des Restaurants einzuschlagen. Alles in allem erbeutete er 95 Euro und zehn Schweizer Franken.