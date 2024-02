Schlappe für den EC Bregenzerwald

Dass die Red Bull Hockey Juniors nicht zu den Lieblingsgegnern der Wälder zählen, ist mittlerweile kein Geheimnis mehr. Startete das Spiel in Salzburg für die Gäste noch vielversprechend, musste man zum Schluss eine klare Niederlage hinnehmen. So wanderte Vadim Schreiner nach einem hohen Stock für vier Minuten auf die Strafbank, die daraus resultierende Überzahlsituation ließ der ECB aber ungenutzt verstreichen. Dies rächte sich in der 17. Minute, als Zelenov zum 1:0 traf.

Der 22-jährige Schlussmann hielt bis zur Eisreinigung seinen Kasten rein, musste im Schlussabschnitt aber die Tore von Vinzens (41.) und Schreiner (54.) hinnehmen. Trotz aller Bemühungen und Anfeuerungen der mitgereisten Fans wollte auf der anderen Seite der Puck nicht über die Linie. Mit einer satten 0:7 Packung geht es damit zurück nach Vorarlberg. Kommende Woche stehen die letzten beiden Spiele in der Master Round an. Am Donnerstag sind die Wälder zu Gast bei Italienmeister und AlpsHL Titelfavorit Ritten, ehe am Samstag in Dornbirn das Zeig Farbe Spiel gegen die Zeller Eisbären steigt. Alle Infos dazu gibt es hier: Klick!