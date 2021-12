Schlammlawine, neue WhatsApp-Regeln und Banken-Krimi

V+ Jahresrückblick: Was Vorarlberg im Mai 2021 bewegte.

Anfang Mai gilt in den Rheindelta-Gemeinden Höchst, Fußach und Gaißau mit rund 14.000 Einwohnern eine coronabedingte Ausreisetestpflicht. An zwei Kontrollpunkten werden alle Verkehrsteilnehmer überprüft. Am 19. Mai öffnen Tourismus, Gastro, Sport- und Freizeitbetriebe österreichweit. Eintritt gibt es nur für Getestete, Genesene oder Geimpfte. Sperrstunde ist um 22 Uhr.