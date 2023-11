Schlager-Sänger Heino verabschiedet sich von seiner geliebten Hannelore (82)

Der bekannte Schlagersänger Heino trauert um den Verlust seiner langjährigen Liebe Hannelore.

Heino und Hannelore, ein Paar, das die Herzen vieler berührte, waren seit 44 Jahren verheiratet und teilten mehr als das halbe Leben miteinander. Ihre Liebe begann 1972 am Set des Films "Blau blüht der Enzian". Hannelore, die damals mit Prinz Alfred von Auersperg verheiratet war, fand in Heino eine neue Liebe, die ein Leben lang halten sollte. Die beiden gaben sich 1979 das Ja-Wort und zogen später nach Kitzbühel, Österreich, wo sie ihr gemeinsames Leben genossen.

Hannelore und Heino bei der TV-Show "Verstehen Sie Spaß" in der Messe in Friedrichshafen.

Hannelores gesundheitliche Probleme

Die letzten Jahre waren gesundheitlich herausfordernd für Hannelore. Nach einem schweren Autounfall in den 70er-Jahren hatte sie im Alter mit den Auswirkungen zu kämpfen. Ihre Mobilität war eingeschränkt, und sie benötigte einen Rollator. Ein schwerer Herzinfarkt im Jahr 2004 war ein weiterer Schicksalsschlag, doch die Liebe und Sorge ihres Mannes halfen ihr durch diese schwere Zeit.

Ein Abschied, der das Herz bricht

Der Tod von Hannelore kam für Heino unerwartet, während er in Berlin bei einer TV-Aufzeichnung war - diese brach er nach der schockierenden Nachricht sofort ab. Die Nachricht traf ihn tief, und die Realität, ohne seine geliebte Hannelore zu leben, ist eine bittere Pille. Der gemeinsame Weg des Paares, ihre Liebe und Unterstützung füreinander, bleibt eine inspirierende Erinnerung an eine außergewöhnliche Liebesgeschichte. Auch in Zeiten des Verlustes spiegelt ihre Geschichte die Tiefe und Beständigkeit wahrer Liebe wider.