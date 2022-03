Schlaganfall-Vorsorge: "Unser Produkt ist revolutionär"

Das Startup 24sens GmbH mit Sitz in Lustenau hat die Schlaganfall-Vorsorge revolutioniert. Geschäftsführer Sonderegger spricht in "Vorarlberg LIVE" über die Anwendung.

Mit smartcorCONTROL präsentiert das Startup 24sens GmbH eine Innovation in der digitalen Gesundheitsvorsorge. Das neue Produkt mit einer einzigartigen Sensorik und mit einer auf künstlicher Intelligenz basierende Software soll gezielt in der Medizintechnik Anwendung finden, insbesondere bei der Prävention von Schlaganfall und Herzinfarkt gefährdeten Patienten.

Ende Mai 2022 soll smartcorCONTROL dann bei der Prüfstelle eingereicht, um in der Folge als medizinisches Device zertifiziert zu werden. Geplant ist, ab 2023 in die Serienproduktion zu gehen, bis 2025 sollen rund 4,5 Mio. Euro in das Unternehmen investiert und neue Arbeitsplätze am Produktionsstandort in Lustenau geschaffen werden.