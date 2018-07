Schlagabtausch zwischen Rouhani und Kurz zum Thema Israel

Der iranische Präsident Hassan Rouhani und Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) haben sich am heutigen Mittwoch einen öffentlichen Schlagabtausch zum Thema Israel geliefert.

“Haben gute Beziehungen zu Juden in aller Welt”

Die Iraner hätten “gute Beziehungen zu den Juden in aller Welt”. Anders sehe es mit den “Zionisten” aus, die als “Besatzungsgruppe und Unterdrücker” die Menschen etwa im Gaza-Streifen unterdrücken. Israel unterstütze auch den Islamischen Staat (IS) in Syrien. “Sie behandeln die IS-Verwundeten in Israel”, so Rouhani, der der israelischen Regierung eine “destruktive” Rolle in der Region zuschrieb.