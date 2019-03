Schlagabtausch zwischen Foda und Wolf bei ZIB 2

Nach der bitteren 4:2-Blamage gegen Israel stellt sich ÖFB-Trainer Franco Foda im Interview der Kritik und verrät, wie Israel-Trainer Andreas Herzog ihm nach dem Schlusspfiff Trost zusprach.

Armin Wolf fasste ÖFB-Trainer Franco Foda im Interview wahrlich nicht mit Samthandschuhen an. Er eröffnet mit Statements, die das Spiel gegen Israel als “schwächste Leistung des Nationalteams seit Jahren”, “Peinlichkeit” und “Debakel” bezeichnen. Dann zitierte er den ÖFB-Präsidenten: “Wir haben den Charakter einer Schülermannschaft gezeigt.” Doch Fonda lässt das alles nicht so einfach auf sich sitzen.

Lieber hässlich gewinnen, als schön zu sterben

Anschließend kommentiert Wolf die Spielphilosophie des Trainers mit einem Zitat des Nachrichtenmagazins Profil: “Foda will lieber in Hässlichkeit gewinnen, anstatt in Schönheit zu sterben.” Daraufhin stichelt er, dass im Moment eher der zweite Teil des Zitats Programm sei. Foda entgegen distanziert sich von einer solche Strategie.