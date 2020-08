Schlag gegen Drogenbande - 74 Kilo Marihuana sichergestellt

Ermittlern aus Deutschland, Vorarlberg und der Schweiz ist ein empfindlicher Schlag gegen eine international agierende Drogenbande gelungen.

Gemeinsam mit der Polizei Ludwigsburg (D) und Aalen (D) sowie dem Landeskriminalamt Vorarlberg und der Kantonspolizei St. Gallen (CH) stellten die Drogenfahnder nach monatelangen Ermittlungen in mehreren Schritten 74 Kilogramm Marihuana, fast zwei Kilo Kokain und rund 160 000 Euro Bargeld sicher. Insgesamt 14 Männer sitzen inzwischen in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.