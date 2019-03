Schlag aufs Auge und keiner wars

Der 32-Jährige ist sicher, wer ihn verletzt hat, der Angreifer dementiert.

Überzeugtes Opfer

Der Mann, der fast eine Woche stationär im Spital war und anschließend zwei bis drei Wochen Schmerzen hatte, ist sicher, dass der Erstangeklagte ihm den Schlag mit dem Messergriff aufs Auge verpasst hat. Der Angeklagte verneint. Der Angeklagte, der in U-Haft sitzt, will, dass weitere Zeugen gehört werden. „Ich zieh das durch, ich hole alle her. 16 Personen, teils mit unbekanntem Aufenthalt, für mich ist das kein Problem“, sagt der Richter. Somit wurde der Prozess auf unbestimmte Zeit vertagt. Bis zu einem Urteil kann es ein halbes Jahr dauern. Solange bleibt der junge Mann in U-Haft.