Schlafende 16-Jährige sexuell missbraucht

Jeweils Geldstrafe und bedingte Haftstrafe für zwei junge Angeklagte wegen sexuellen Missbrauchs einer wehrlosen Person.

Die 16-Jährige war erheblich betrunken und ­schlief. Die Wehrlosigkeit der Jugendlichen haben der 16-Jährige und der 19-Jährige am 29. Dezember 2016 schamlos ausgenützt. Die beiden Burschen aus dem Bezirk Bludenz haben das Mädchen ausgezogen und sich mehrmals auch mit vaginalem Geschlechtsverkehr an der 16-Jährigen vergangen. Das auf der Couch in der Wohnung des 16-Jährigen liegende Mädchen hat davon nach eigenen Angaben nichts mitbekommen.