Schlägerei vor Nobelchalets

Noble Arlbergregion wurde Austragungsort für hitzige Personaldebatte.

Ein Koch und ein Arbeitskollege von ersterem gerieten sich unmittelbar vor ihrem Arbeitsplatz – Nobelchalets in der Arlbergregion – kräftig in die Haare. Wie der Streit von statten ging, da weichen die Schilderungen grob voneinander ab. Beide wollen sich nur verteidigt und geschützt haben, verurteilt wird jedenfalls ein elffach vorbestrafter Koch. Ihm glaubt das Gericht nicht. So kann die Anklagebehörde überzeugen, dass der Mitte Fünfziger zunächst einige Fausthiebe austeilte und dann noch auf den am Boden Liegenden eintrat.