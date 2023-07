Schild mit Hilferuf rettete entführte 13-Jährige in Kalifornien

Ein entführtes Mädchen in Kalifornien ist nach drei Tagen gerettet worden, nachdem die 13-Jährige im Auto ihres Kidnappers ein Stück Papier mit der Aufschrift "Hilf mir" hochgehalten hatte.

Eine Passantin habe sie in dem geparkten Auto gesehen und daraufhin den Notruf angerufen, teilte die Polizei in Long Beach südlich von Los Angeles am Donnerstag mit. Das Auto hatte vor einem Waschsalon gehalten, in dem der mutmaßliche Entführer des Mädchens Wäsche gewaschen hatte.