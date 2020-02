Schikollision zwischen zwei Kindern

10-Jährige kollidiert in Zürs mit einer 11-Jährigen.

Am Donnerstagnachmittag gegen 15.00 Uhr fuhr ein Schilehrer mit einer Kindergruppe von der Bergstation des Übungshanges auf der Piste 123 in Richtung Seekopf Talstation. Im Bereich einer Pistenkreuzung querten die Kindern einzeln den Kreuzungsbereich. Eine unbekannte ca. 10-jährige Schifahrerin fuhr in eine bereits am Pistenrand stehende 11-jährige Schifahrerin der Kindergruppe, wodurch beide zu Sturz kamen.