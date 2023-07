Schiffbrüchiger mit Hund nach drei Monaten auf See gerettet

Abgemagert wirkt er auf Bildern, sein grauer Bart ist lang und ausgefranst nach Monaten ohne Rasur, aber es geht ihm gut.

Zufällig gefunden

"Brauche Ruhe und gutes Essen"

Shaddock war bei seiner Rettung in Begleitung seines Hundes. Auch dem Tier geht es den Angaben zufolge gut. Shaddock erzählte dem australischen Fernsehsender Nine News, dass ein Sturm sein Schiff beschädigt und die Elektronik zerstört habe. Er und der Hund hätten sich von rohem Fisch und Regenwasser ernährt. "Ich habe eine sehr schwierige Tortur auf See hinter mir", sagte Shaddock in einem Video, das der Sender in seiner Nachrichtensendung ausstrahlte. Er brauche nun Ruhe und gutes Essen. "Ansonsten bin ich bei bester Gesundheit."