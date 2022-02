Scheyer führt nach Kombi-Abfahrt, Shiffrin Gold-Favoritin

Christine Scheyer hat in der Alpinski-Kombi der Frauen bei Olympia in Yanqing die schnellste Abfahrts-Zeit erzielt. Die Vorarlbergerin startet um 7.00 Uhr MEZ mit einer Hundertstel Vorsprung auf die Tschechin Ester Ledecka und 14 Hundertstel auf ihre in der Abfahrt drittplatzierte Landsfrau Ramona Siebenhofer in den Slalom. Topfavoritin auf Gold ist Mikaela Shiffrin (USA), die als Abfahrts-Fünfte nur 0,56 hinter Scheyer die Riege der Technik-Spezialistinnen anführt.

Im letzten Einzelbewerb der Alpinski-Frauen waren nur 26 Läuferinnen am Start. Die bisher bei Olympia in Peking unerwartet leer ausgegangene Shiffrin hatte am Mittwoch Bestzeit im letzten Abfahrtstraining erzielt und kann sich große Hoffnungen machen, das bisherige Olympia-Desaster mit Gold zu beenden. Denn in einem Bewerb ohne Vizeweltmeisterin Petra Vlhova (SVK) liegen ihre Hauptkonkurrentinnen Federica Brignone (8.), Wendy Holdener (11.) und Titelverteidigerin Michelle Gisin (12.) hinter ihr. Zudem setzt ihr US-Coach den Slalom.

Scheyer nahm den Schwung der Vorarlberger voll mit und zeigte bei ihrem ersten Olympia-Einsatz ein starke Abfahrt. Sie ist aber ebenso eine Speed-Spezialistin wie Siebenhofer, die durchaus Außenseiterchancen auf eine Medaille hat. Katharina Huber, Österreichs stärkste Slalomfahrerin, ist als 19. mit 3,26 Sekunden Rückstand wohl chancenlos. Nur diese drei Österreicherinnen sind in der Kombi am Start.