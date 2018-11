Schetteregg ist für den Winter gerüstet

Das Kinderskigebiet Schetteregg investierte in neues Zutrittssystem, Onlinetickets und erweiterte Beschneiungsanlage.

Egg. Rechtzeitig vor Beginn der Wintersaison hat Schetteregg eine Investition für Wintersportler getätigt und das Zutrittssystem im Skigebiet erneuert – und somit den Komfort der Gäste erhöht. „Gemeinsam mit der Firma Skidata haben wir neue Hard- und Software installiert, so kann ein noch reibungsloserer Ablauf gewährleistet werden. Je nach Kartentyp bleibt der kontaktlose Eintritt bestehen. Dank einer Kooperation mit starjack.at sind unsere Tickets nun online erhältlich“, informiert Geschäftsführer Hannes Waldner. Zur Steigerung der Schneesicherheit ergänzen zwei neue Schneilanzen die Beschneiungsanlage und sorgen nahezu geräuschlos sowie energiesparend für zusätzlichen Schnee im kostenlosen Kinderland.

Neben den Investitionen hat die Mannschaft rund um Hannes Waldner das Skigebiet auf die Wintersaison 2018/19 vorbereitet: „Wir haben viel Arbeit und Geld in die Revision gesteckt. Bei der Doppelsesselbahn haben wir eine Seilüberprüfung durchgeführt, beim Gasthof s’Amagmach die Fassaden und Balkone erneuert und die meisten Dächer und Fassaden der Kontrollhütten und Lifthäuser saniert“, erklärt Waldner. Seit letztem Winter gibt es eine neue Pistenraupe speziell zur Präparierung des Kinderlandes, der Winterwanderwege sowie der Langlaufloipe. „Zusätzlich zum neuen Pistengerät hat unser Team die bestehenden Pistenraupen generalüberholt: Unsere Pistenmannschaft ist so gut aufgestellt wie nie zuvor“, so Waldner.